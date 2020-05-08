民調指社會指標低迷　自由評分僅5.6創回歸以來新低

香港民意研究計劃今(8日)公布一系列調查報告，訪問1005名18歲或以上操粵語的香港居民，對本地社會及自由指標評分。其中自由和繁榮指標，較去年9月錄得顯著跌幅，前者創97年有紀錄以來新低，由6分跌至5.6分；民主、法治及安定仍低於5分，但安定指標則顯著回升，由去年9月的4分升至4.4分。

調查於今年4月14日至17日進行，10項自由指標錄得全數下跌，其中新聞自由、結社自由、罷工自由和遊行示威自由，僅錄得5分。法治方面，法庭公正度和司法制度公平程度均低於5分，前者由5.5分跌至4.6分，跌幅顯著，為1997年7月有記錄以來新低。

至於7項非核心指標中，效率和廉潔指標均下跌至1997年6月以最低，前者跌幅顯著，由5.9分跌至5.3分；後者更跌穿5分，各項指標持續低迷。

另外，機構又以網上形式訪問香港民研意見群組成員，包括「香港市民代表群組」及「香港市民自建群組」。2個組群均有過半數人不滿政府應付新冠肺炎的表現，但整體而言，政府於5月5日宣布的新規管卻錄得2個群組過半市民支持。該機構指，結果反映市民支持措施本身，但不滿意政府執行的操作，顯示執法的爭議性亦影響市民滿意度。

另外，組織又訪問13,198名市民，問及市民目前的口罩儲備可用多久，資料顯示，市民的口罩存貨量平均值達64.9日。