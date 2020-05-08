港澳可探討有限度互相開放　林正財：便捷兩地市民往來

香港已連續19日沒有新冠肺炎本地個案。外國有國家在疫情緩和下，重開彼此邊界，實施有限度互相旅遊，即所謂「旅遊氣泡」。行政會議成員林正財認為港澳兩地也可探討建立類似的「旅遊氣泡」，有限度互相開放。

林正財引述專家指出，澳門不論疫情或防護措施都較本港好，加上人口較少，建議港澳可探討建立「旅遊氣泡」，有限度互相開放，兩地市民往來毋須強制檢疫。他解釋，「旅遊氣泡」重點並非為旅遊，而是便捷兩地市民往來，因為港澳兩地不少人都因各種原因要互相來往，認為如建立「旅遊氣泡」可便利民生，同時是能夠加強兩地訊息交流，互相了解疫情防控工作。

不過，此概念目前只在兩地專家組中討論，特區政府暫未推動，但他認同由於澳門人口少，與香港的防控措施相近，可先與澳門建立「旅遊氣泡」作為第一步，累積經驗，再考慮是否擴展至深圳或珠海。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則認為，由於澳門已超過90日沒有本地個案，香港再過大約10日，倘仍維持本地零感染，科學上亦可視為本地傳播鏈中斷，兩地往來沒有需要再實施隔離措施，可以恢復旅遊或經濟活動，兩地政府屆時可協商解除相關限制。他認為只要市民繼續戴口罩、常洗手，並繼續在口岸進行探測體溫等措施，香港可首先與澳門協商，合理地恢復人流活動，之後才擴展至其他地區。