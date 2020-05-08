重組架構傳聞令員工人心惶惶　工會促請國泰保留所有僱員

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，今日(8日)傳出重組旗下航空公司架構的消息，其中「國泰港龍」品牌料被放棄，與國泰或香港快運合併，國泰港龍員工去向成為未知之數。國泰工會強調，員工一個都不能少，促請國泰履行社會責任，保障員工就業。

國泰航空公司空中服務員工會主席王思敏向東網表示，國泰重組架構及裁員等相關傳聞，令員工人心惶惶，不少員工擔心成為被裁一員，她形容「咁大件事」，國泰應盡早通知或作出澄清。她認為，港龍主要提供國內短線航班，與國泰的市場定位不一，有其存在價值，不應就此被放棄，強調員工一個都不能少。工會促請國泰履行社會責任，保障員工就業，並全面保留港龍員工，盡早作出澄清以令員工安心。

王思敏又透露，下星期會與國泰代表召開例行會議，工會將跟進國泰會否申請政府的保就業計劃、國泰最新的經營情況等。

國泰航空本地職員工會秘書黃硯灝表示，曾就公司重組向管理層查詢，獲悉未有決定，工會已約管理層下周會面，以便了解最新狀況。他指後勤員工有2萬人，對於疫情令航空業的影響，工會理解公司可能要作出應變及重組架構，如因而令職位減少或改變，工會希望可以保住員工的飯碗，可以將影響減至最低。民航工會秘書長葉偉明關注員工飯碗，正向國泰查詢重組架構進展，及安排下周會面。

國泰港龍航空前身為港龍航空，國泰航空與母公司太古集團早於1990年1月購入港龍航空的35%股份，並在90年代將國泰的北京與上海的航線轉移至港龍航空。至2006年港龍航空成為國泰航空全資擁有的附屬公司，以及在2016年正式易名為國泰港龍航空。

國泰2019年年報顯示，截至2019年12月31日，國泰航空連同其附屬公司在全球僱用逾34200名員工，其中在香港僱用的員工約28200人。國泰航空及國泰港龍航空則在全球僱用逾27300名長期員工，當中約78%為在港員工。國泰航空及國泰港龍航空曾在去年招聘逾3000名員工，包括1500名機艙服務員及350名飛行員。