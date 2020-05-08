疫情打擊置業信心　今期居屋本月「3日3撻訂」

新冠肺炎打擊市民置業信心，甚至「禍延」至今期居屋，單是本月頭就出現「3日3撻訂」情況！上述3宗個案當中有2宗，都是買家買樓不足2個月就選擇撻訂離場。有議員直指現時經濟前景不明朗，以中低入息家庭最受影響，擔心居屋隨時出現撻訂潮。

翻查房委會相關居屋成交紀錄冊資料，發現單是本月頭一周就一連3日驚現3宗撻訂個案，將軍澳雍明苑佔2宗，馬鞍山錦暉苑佔1宗。其中雍明苑A座10樓一個約283萬元成交的單位，以及錦暉苑28樓一個約213萬成交的單位，兩者均是3月下旬簽訂買賣協議，隨即在本月首周就撤銷以上協議。剩餘的一宗就是雍明苑B座8樓一個以277萬元成交的單位，在去年12尾成交，結果於本月首周撻訂。

議員柯創盛指出，在社會運動及疫情雙重打擊之下，大多打工仔的生計大受影響，有人停薪停工及放無薪假，「被炒」亦比比皆是。他認為市民在此苦況下，對「上會」買樓有所猶豫，甚至撻訂亦屬可以理解。

柯直言目前經濟前景不明，憂心居屋隨時出現撻訂潮。他指由於經濟環境突變，估計居屋中籤者撻訂可能也是迫於無奈，不過他們撻訂後不但會被「殺訂」，亦有可能喪失房屋福利的資格，後果比私樓撻訂更嚴重。故柯希望當局清楚向「準買家」解釋相關後果，並在需要時作出協助，例如延長交易日期等，讓中籤者有較長時間「做按揭」。

今期居屋有6個屋苑，包括何文田常樂街冠德苑、長沙灣發祥街西凱德苑、荃灣德士古道尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，合共4871個單位，售價介乎156萬港元至529萬港元。