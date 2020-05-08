涉控藏索帶作非法用途　台灣記者稱在場採訪

一名聲稱是台灣新聞機構的記者，在去年11月18日理工大學衝突期間遇查時，涉嫌身懷膠索帶及利器，因而被控管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，案件今日（8日）在九龍城法院提訊。控方聲稱被告被捕後提交了虛假地址，打電話亦無法接聽，認為有潛逃風險，故反對讓他保釋。裁判官認為或可能是混亂中出錯，故最終批准他擔保外出，但需交出2萬港元保釋金，同時不能在任何時間攜利器或攻擊性物品，案件押後至7月10日再訊。

26歲被告鄧卓儒，持香港身份證，報稱任職記者，受聘於台灣公共電視台，他暫時毋須答辯。控罪指他在去年11月18日，於尖沙咀東海商業中心外管有7條膠索帶。

據控方案情指，當日警員對他搜查時，從他身上檢獲利器、鉗及雷射筆等，但未能出示記者證。此外，控方稱被告呈報了虛假地址，警員亦未能透過電話聯絡他。辯方則解釋被告沒有看清楚地址便簽名，且當日因正採訪，未能接聽電話，得知事件後已主動聯絡警方。

此外，11月18日亦有5名男子在理大附近一帶被捕及起訴，今亦在同一法院提訊，各人均暫毋須答辯，俱准保釋候訊。

其中31歲被告李君珩，報稱是獸醫護士。他被控在尖沙咀公主道近燈柱編號AA8978，襲擊警察A。25歲被告陳俊傑，報稱是園藝師。他被控於尖沙咀麼地道市政局百周年紀念公園噴水池旁，叫囂謾罵惡語。2宗案件押後至7月10日。

26歲測量員李浩維，被控在旺角東往紅磡港鐵站中間路軌明渠內管有一把21厘米長黃色剪鉗。27歲侍應劉思衛，被控在紅磡火車站天橋上近A1出口，管有一套六角匙。2宗案件押後至9月7日。此外，24歲男學生梁子揚，被控於科學館地下大堂管有一個士巴拿。案件押後至9月4日。