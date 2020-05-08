郭榮鏗指混亂由李慧琼引起　泛民斥立會保安越權

泛民主派直指現任內會主席李慧琼無權主持內會特別會議，身兼副主席的郭榮鏗與泛民主派議員中途拉隊離場。郭榮鏗直指包括大樓保安在內的任何人士，若阻礙會議進行皆有機會違反《立法會（權力及特權）條例》。此外，他們又對秘書處法律顧問今日就內會主席權力的解釋有保留，強調會好好研究其解釋再作下一步行動。

負責主持內會選舉主席事宜的郭榮鏗首先單獨會見傳媒，重申李慧琼無權主持會議，又指今午由李主持的特別會議是非法會議。郭又批評大樓保安只聽從建制派指示，在他召叫被逐議員回會議室時卻遭保安阻撓，強調任何人攔阻會議進行都有可能違返《立法會（權力及特權）條例》，並認為今午的混亂是李阻礙選主席事宜進行所致。

以陳淑莊為首的一眾民主派議員緊接發言認為，李是徹底奪權，被問到會否參與下一次內會會議，陳淑莊沒有正面回應，只不滿道：「依家好似永續主席咁，好唔合理」,又批評建制派議員郭偉強把陳志全拉落地下，又指立法會保安徹底不中立及越權。

陳又重申，不認同由立法會主席梁君彥所尋求的外間法律意見報告，並對秘書處今午對法律報告中，內會主席權限的補充有保留，認為其解釋是「180度大轉變」，陳不排除會再作諮詢，及認真研究何謂「緊急」和「根據目前情況」，以作進一步行動。陳又促請梁盡快公開整份外聘法律報告。