國泰業務財務大倒退　賣飛機高層減薪員工放無薪假

因管理不善而從全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，近年服務及業績大不如前。該公司近半年受新冠肺炎疫情影響，客量及貨量更大幅削減，3月已宣布削減65%客運運力，4月及5月削減96%客運網絡運力，並計劃於5及6月只營運極少數的基本客運航班，進一步削減客運網絡運力至3%。該公司更要求高層減薪、員工放無薪假及賣飛機，加上油價回跌，有券商曾估計國泰今年虧損或高達107億港元。

國泰今年3月公布業績，去年純利按年大幅倒退27.88%，至16.91億港元，並預計今年上半年將錄得重大虧損。隨着新冠肺炎對航空業打擊，國泰航空客、貨運量跌勢持續，國泰與國泰港龍航空今年1月合併結算共載客約301萬人次，按年跌3.8%；同期運載的貨物及郵件合共約15.19萬公噸，按年減少8.9%。

至今年2月份，國泰與港龍載客按年下跌54.1%，跌至100萬人次，運載貨物及郵件合共11.8萬公噸，按年減少6.9%。2月下旬，往返內地、台灣、南韓及菲律賓的客運量跌幅最為嚴重。2月份載運乘客人次按年下降64%，2月底載客人次由往年農新年高峰每日約9萬名乘客，跌至2萬名以下。單在2月，兩航空錄得未經審核龐大虧損逾20億港元。

因應香港對所有非本地居民旅客(包括過境旅客)實施入境限制，國泰及國泰港龍3月份客運量更按年下跌90%，載客311,128人次，客運量已連續8個月下跌；運載貨物及郵件按年跌35.6%，合共119,277公噸，貨運量更連跌17個月。3月下旬客運需求急劇下滑，於3月最後兩天，每天乘客量為1000人以下。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波曾指，疫情大流行帶來的經濟影響持續加劇，實不能預計消費者需求何時恢復。乘客預訂機位情況未見起色，預期4月份日均載客量會少於1,000人，而過往通常每天載運約10萬名乘客，3月有一天載客302人。

國泰行政總裁鄧健榮與主席賀以禮於4月至12月期間減薪30%，其他執行董事亦會減薪25%。公司又要求逾25000名員工放3周無薪假。而部分停飛地區，地勤員工亦要放無薪假。國泰更要賣出6架飛機，再租回這些飛機以減省開支。