鄧炳強對有警員被捕感憤怒　憂同袍血汗白流

對於今日(8日)再有警務人員被捕，警務處處長鄧炳強晚上發內報通告指，過去10個月，香港警察一直忠於使命，為維持香港的治安及守護法治竭盡全力，惟近日有警員接連被捕，他身為處長，為有關惡行令警隊蒙羞感到憤怒，但他更加為其他同事的血汗可能要白流而痛心。

他又指，過去即使面對持續不斷的暴力，警隊仍然能夠力挽狂瀾，而止暴制亂的工作亦漸見曙光。及後新型冠狀病毒病在香港肆虐，警隊亦積極參與「抗疫」的行動，由成立抗疫專隊，在不同口岸協助特區政府進行隔離及追蹤工作，再啟用「超級電腦」，並執行「限聚令」以阻止疫症蔓延。警隊打擊「口罩騙案」亦從不手軟，表現有目共睹，努力更盡顯「心繫社會」的情懷。

可惜，當大部分警員都全心全意地為社會匡正時亂，賣力與市民攜手抗疫之際，警隊內部竟然有人褻瀆「執法者」的神聖身份，知法犯法，尤其是過去兩天有警員竟因涉嫌販毒被捕，嚴重打擊市民對警隊的信心，令過去的努力幾近付諸流水。

鄧強調，警隊是一個不分彼此的大家庭，一言一行共同建構出警隊的名聲，要明白警隊建立聲譽須經年累月，但要將市民對警隊的信任摧毀，可以在一瞬之間發生。作為執法者，他期望大家能夠迎難而上，時刻以身作則，克己慎行，為捍衞香港警察的榮譽而努力。