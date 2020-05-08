國泰傳擬合併港龍及香港快運　經濟學家指難救業績

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空傳出擬重組架構，或會合併旗下的國泰港龍航空及香港快運，並命名Cathay Express。有經濟學者表示，合併後新公司或會採用廉航形式營運，或會令其原來客群轉乘其他航空公司，加上國泰早前燃油對沖「蝕大本」，相信屆時盈利不會突然大增，合併亦難以拯救其業績。另有經濟學者認為，合併可減省成本，短期內有幫助。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指出，合併有助國泰節省成本，惟合併後若因應疫情削減航線，則屬得不償失。他解釋，航點得來不易，須獲當地政府批出航權，一旦縮減等同拱手讓出該航線予其他航空公司，屆時或會被「霸晒落機時間」，將難以重開該航點。

莊又指，現時大多年輕人較常自由行，亦毋須飛機餐，廉航漸成航空業主流，相信合併後的Cathay Express或會採用廉航形式營運。不過，莊認為國泰品牌屬中高檔形象，若新公司「掛住國泰個名」，或會影響國泰航空原來客群，令他們轉投其他航空公司。加上國泰近年燃油對沖大蝕數10億港元，「炒一半人都填唔返條數」，相信屆時盈利不會突然大增，合併亦難以拯救其業績。

嶺南大學經濟學系教授魏向東指出，國泰港龍航空及香港快運部分航點相同，卻分屬2間公司，即需聘請不同的前線機組人員、後勤部門，甚至租用額外辦公室，相信合併後有助減省人手及租金成本，亦能更有效地運用資源。惟疫情嚴重打擊全球航空業，歐洲地區疫情一浪接一浪，長遠而言仍需視乎疫情發展，以及港人有否受疫情影響出行信心。