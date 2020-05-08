政Whats噏：4新局長利益申報　曾國衞香港無「殼」

4位新上任嘅局長，個人利益申報曝光。政制及內地事務局局長曾國衞係當中唯一喺香港「無殼」，即係無物業嘅新局長，但佢就喺東莞擁有1個自用的住宅物業。至於財經事務及庫務局局長許正宇可謂係新局長當中嘅樓王，事關佢同屋企人喺香港同海外合共擁有6個物業。

創新及科技局局長薜永恒喺香港有「殼」，佢申報喺觀塘有住宅單位，而呢個單位作出租用途，由佢太太同家人共同擁有。

至於民政事務局局長徐英偉就申報咗3個物業同2個車位，兩個深水埗嘅物業，其中1個作自用嘅係佢太太擁有，而另1個用出租用途嘅就係佢擁有100%業權，而2個自用嘅車位亦係佢太太擁有，而佢申報喺加拿大有住宅物業，係供家庭成員居住，佢同家人各佔50%業權。

許正宇申報咗6個物業，喺香港佔4個，當中3個喺灣仔，其中1個出租用途嘅單位係佢全資擁有，另1個住宅單位係連車位亦係作出租用途，但就係佢同家人共同擁有，各佔50%權益，而餘下1個住宅單位連車位嘅物業就供家人居住，亦係佢同家人共同擁有嘅，各佔50%權益，而喺中西區有1個住宅單位連車位嘅物業作為自住，有關物業係佢太太全資擁有。

另外，佢亦申報咗喺澳洲住宅單位車位嘅物業，用作出租用途，有關物業係佢太太全資擁有，而喺杭州亦有住宅物業作自用，亦係太太全資擁有。