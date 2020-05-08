政Whats噏：政府「拖延症」發作　口罩派錢救援金樣樣拖

本港不經不覺經歷咗3個幾月既新冠肺炎疫情，當市面上嘅口罩荒有所紓緩，政府先姍姍來遲，宣布全民派口罩嘅決定。之但係個銅芯口罩又惹來危害健康、利益輸送同私隱外洩嘅疑慮，總之就係問題多多。其實政府做事慢兼甩漏多嘅措施，又點只派口罩咁少，譬如之前財政預算案宣布全民派錢10000港元，但到依家連申請登記辦法都未有詳情。對於失業率高企，又傾向保企業，打工仔可以受惠嘅唔多，對失業大軍嘅支援更加喺少之又少，所以與其話呢個政府做事「慢三拍」，倒不如話佢患咗拖延症。面對個咁樣嘅政府，作為市民認真閉翳。

政府面對批評，成日都攞「世上唔會有一個完備嘅方案」嚟做擋箭牌，但換個角度諗，市民都好唔明點解政府辦事總係要補漏拾遺。好似近幾個月推出嘅兩輪「防疫抗疫基金」，次次推出後都畀跨政黨輪番炮轟唔足夠，當中最經典嘅就係，個個政黨都建議政府要為未來嘅失業大軍做準備，設立為期3至6個月嘅短期失業援助金。惟勞工及福利局局長羅致光一直懶理，更辯稱已經喺綜援系統抽咗個項目出嚟改良畀失業人士申請。之不過，改良咗嘅綜援都係綜援，本質無變到，市民如非必要仍然唔想畀人標籤，最後幫到幾多因疫情失業嘅市民渡難關可想而知。

另一方面，好多市民都想政府盡早全民派錢10000港元，當係及時雨應付一下生活嘅必須開支。然而呢個患咗拖延症嘅政府，到依家都未有公布詳情，新上任嘅財經事務及庫務局局長許正宇都喺執前人口水尾，話「6月底接受申請、7月開始發放」，企硬唔肯體察民情，真係希望政府唔好病情惡化，好似對上一次派4000港元咁，派足9個月都仲有市民未攞到。

至於喺全民口罩荒最嚴重嘅時候，政府既龜縮無影，叫市民自己處理，更甚者呼籲市民唔需要戴口罩，面對呢個遲來且問題多多嘅銅芯口罩，市民真係唔知嬲好定笑好。其實為官者，最重要係施政得宜。所謂施政得宜，就係喺適當嘅時間做合適嘅政策，如果政府喺市民最需要口罩嘅時候派口罩、喺最需要現金周轉嘅時候派錢、喺最多人失業嘅時候設立短期失業援助金，相信依家將會係另一番光景，而唔喺「澳門都好過香港、快過香港」嘅聲音不絕於耳。