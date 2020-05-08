會前沙盤推演部署　建制突破泛民防線　　

2派陣營爭奪主席台之戰，泛民主派對部署失敗一事三緘其口。據了解，建制派事前進行了「沙盤推演」的全面部署，最終能突破泛民主派的防線，更早一步「霸佔」會議室主席位置，令會議得以開展。但面對下次開會又要搶位，建制派亦坦言只能見步行步。

去年5月，政府提出修訂《逃犯條例》，惟負責審議修例的法案委員會「鬧雙胞」，泛民主派曾佔領會議室以「山寨」式開會，更一度通宵留守「霸房」並於立法會大樓外舉行集會等。

建制派似乎吸取了相關的教訓，今次在內會特別會議能突破缺口。建制派「副班長」陳克勤指全因會前進行作「沙盤推演」的全面部署，包括與該節內會前的教育事務委員會主席葉劉淑儀商討，待李慧琼成功坐上主席位後才離開，確保萬無一失。

陳克勤坦言建制派確有全面性籌劃，亦做了最壞打算，但更重要的是隨機應變，見機行事。至於下次會議有何打算？他則稱現時惟有見步行步。議員黃定光則指每位建制派議員「都知點做」，又稱過去大半年建制派非常忍耐，同時感到無奈及悲哀，他續稱，過程中最為重要的是保護李慧琼，不單止保安員，多名建制派議員亦包圍主席台護航，如葛珮帆、陳凱欣等，他希望泛民「唔好再打爛仔交」，應用斯文方法解決問題。