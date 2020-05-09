政府又漏招　補貼的士車主竟加車租

新冠肺炎疫情漸見緩和，市面亦開始人流漸增，多了市民外出。的士車主眼見市況轉好，而政府向的士車主及司機的補貼亦即將發放，決定將之前已減收的車租重新向上調整，新界的士已率先每更加租30至50港元，市區的士亦最快下星期加租，惹來的士司機埋怨「多少許收入都被閹埋」！司機和議員齊聲批評政府及運輸及房屋局抗疫支援漏招，發補貼卻未有規定獲補助的車主需凍結車租，令到前線司機尚未拿到補貼，車主已經加租去分一杯羹。

政府推出的第二輪防疫抗疫基金，向每輛持牌的士的登記車主提供一筆3萬港元補貼；同時亦向符合開工日數規定的常規的士司機，提供每月6000港元補貼，為期6個月，而開工日數不符合規定的的士司機亦可獲發一筆7500港元補貼。

補貼消息傳出後，的士業出現「搶車潮」，的士工會及的士車主均表示，多了原本休業的司機查詢租車，期望能夠符合相關開工日數規定後領取相關補貼。

資深的士司機杜燊棠表示，本港疫情爆發初期，市民減少外出，業內有近6000輛的士因客量不足而閒置在停車場，車主亦數次下調的士車租，吸引司機繼續租車。截至上月底，新界的士日更車租由原本每日300至400港元，減到150港元，而市區的士日更車租則由原本每日400至500港元，減至180至250港元。

不過，「搶車潮」出現後，杜說約有數百至一千輪閒置的士重新租出，加上公務員恢復正常上班，政府放寬禁聚令人數限制，令市況比前增加人流，故有車主乘機將早前下調的車租重新向上調整。據他了解，新界的士日更車租日前加了每日30至50港元，而市區的士亦最快下星期加租。

雖然客量稍有回升，車用石油氣價格亦有下調，杜燊棠形容，市面上多了的士，僧多粥少的生意仍然難做。他批評政府沒有設定限制申領3萬港元的的士車主，承諾於領取補貼前後凍結車租一段時期，「政府資助企業出一半糧都規定唔可以裁員，今次當局明顯做漏招，司機未攞到補貼就已經被車主分一杯羹。」

香港的士商會主席黃保強表示，市區的士車主將會開會商討上調車租事宜，他說市況好轉，司機多了生意，但車主供車會的負擔仍然十分沉重，保險費亦高昂，因此有需要上調車租，但他強調，即使車租上調，仍未回復到疫情前水平。

香港無線電的士聯會主席黃羽庭則稱：「的士車租年幾未加過，疫情穩定下來，加番無傷大雅，但要市面人流恢復，雖然近日係好咗，希望司機做到生意先，如果司機搵唔到食，車都租唔出啦！」他說，其車行暫不考慮加租。

議員陳恒鑌說，疫情有少少好轉，車主便加車租，予人感覺不太好，希望車主慎重考慮。他又認為今次政府是漏招，向車主發放津貼時，應加設條件，限制車租加幅，不能超過疫情之前水平，以保障的士司機補貼免被侵蝕。