西九反黑組冰毒案　涉案警署警長與2男女今日提堂

西九龍總區反黑組「士沙」冰毒案，警方經調查後，昨日（8日）晚上暫控一名41歲男子、一名42歲男子及一名28歲本地女子「販毒」，案件今日(9日)上午在西九龍裁判法院提堂。而另外3名被捕人士正被扣留調查。所有涉案被捕的警務人員已經被停職。

旺角特別職務隊探員早前根據情報，前日(7日)凌晨約零時進行打擊毒品行動，突擊搜查尖沙咀麼地道帝苑酒店2間同層房間，拘捕一名42歲男子及一名28歲女子，搜出小量毒品。警方調查期間，一名41歲休班的西九龍總區反黑組警署警長(俗稱「士沙」)，持房卡開門入內，探員一擁而上將他制服拘捕，並在他身上再搜出約2.17公斤冰毒及約10萬港元現金。

警方晚上再在石硤尾一個單位檢獲23公斤懷疑冰毒，合共25公斤，市值超過1300萬港元，並拘捕另一名37歲休班警員，與涉案警長同屬西九反黑組，負責看管證物，所有被捕人士均被扣留調查。

毒品調查科人員經進一步調查後，昨日(8日)晚上拘捕一名31歲督察及一名36歲警員，令案件被捕人數增至4人。2人涉嫌「公職人員行為失當」，現正被扣留調查。據了解，兩人負責處理現場，由於有可疑的地方，懷疑因此令士沙有機可乘取走冰毒，為慎審起見，先將2人拘捕。