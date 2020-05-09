東方日報A1：內會混戰　議員互片　香港丟臉

立法會內務委員會自去年十月起停擺逾半年，昨晨召開第十七次會議仍未選出正、副主席。下午內會召開特別會議，建制和民主派議員在會前約兩小時已部署衝前霸位，最終現任內委會主席李慧琼在保安護送下坐在主席位，泛民主派隨即衝向主席台，兩派議員互相指罵，更爆肢體衝突，期間李將十一名民主派議員逐離場，民主黨尹兆堅和人民力量陳志全受傷，尹需送院。會議兩度暫停，在民主派議員全數離場後，內委會終能突破缺口召開會議。

立法會主席梁君彥和負責主持內會選舉主席的法律界議員郭榮鏗，分別就選舉內會主席一事尋求外間法律意見，昨日內委會在會議室召開兩場會議，上午未能選出主席，下午則討論法律意見事宜。第二場會議在下午二時半開始，但在會議前約兩小時，即教育事務委員會會議期間，兩派陣營均開始部署，欲在會議室留守，多名保安在外駐守。

在教育事務委員會會議結束後，委員會主席葉劉淑儀和副主席葉建源均無即時離開主席台，多名保安員和李慧琼走到主席台前，葉劉在李登上主席位後離開，而葉建源一度阻止李不果，其後兩派議員衝前包圍主席台。郭榮鏗曾走上主席位，但遭保安阻止。兩派議員互相指罵，並進行直播，建制派怒斥民主派霸佔會議室，民主派則指李慧琼違規越權，更多次指罵李是「千古罪人」。期間陳志全脫下鞋襪和搬走議員座椅，而議會陣線朱凱廸則在會議開始前「爬牆」。

在李慧琼宣布會議開始後，民主派議員無返回座位，更與保安和建制派推撞，陳志全一度被工聯會郭偉強扯落地拖行數米，其後朱凱廸、陳志全、民主黨尹兆堅及許智峯、公民黨楊岳橋及譚文豪先後被逐離場，期間郭榮鏗曾在座位上以咪高峰稱李慧琼無權召開會議並趕她離開，而尹兆堅因背部受傷需送院，會議暫停。

恢復會議後，立法會法律顧問在民主派議員高叫口號下解釋法律意見，期間李慧琼將民主黨黃碧雲和胡志偉趕離場，六名被趕離的議員曾試圖重返會議室不果，民主黨林卓廷隨後亦被逐離場。約四時十五分，郭榮鏗自行宣布會議結束，隨後多名民主派議員亦跟隨離開，民主黨鄺俊宇亦遭趕離，餘下工黨張超雄在主席台前高叫口號。

工黨主席郭永健在公眾席將一疊文件拋下，其後有一名保安稱頭部受傷，會議第二度暫停。在開會後不久張超雄遭趕離場，內會在只有建制派在席下開會，直至六時左右結束會議。會上完成四項法案委員會報告，另外亦完成處理十四項法案，當中有部分將召開法案委員會處理，亦會召開法案委員會處理資深司法人員任命。

陳志全會後到律敦治醫院驗傷，又指正研究會否向郭偉強提控，而郭指在混亂中看見很多民主派議員衝撞保安，而在衝撞的人當中陳最為激動，郭亦有走到陳身邊勸喻，惟陳沒理會，故郭為保護保安免受衝擊才拉開陳。被問到陳打算對其提控，郭稱會為自己的行為負責，但強調當時只是為了保護保安員，做了自己覺得正確的事。

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