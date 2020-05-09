袁國勇團隊指混合療法更能抑壓新冠病毒　加快病人出院

新冠肺炎一直未有明確治療方法，香港大學微生物學系講座教授袁國勇及其研究團隊最新研究發現，在早期為新冠肺炎輕微或中度確診患者，使用干擾素、蛋白酶抑制劑及利巴韋林3種藥物進行混合療法，比單一使用蛋白酶抑制劑，更有效減輕症狀和加快患者出院。此項研究已在國際醫學期刊《刺針》刊登。

研究團隊招募127名成年確診病人參與臨床研究，分別來自香港6間公立醫院。團隊將他們分為兩組，部分在發病7日內服用上述3種藥物，或只服用蛋白酶抑制劑。研究發現，採用混合藥物療法的病人平均在開始治療7日內能有效抑壓病毒，病毒檢測呈陰性，較使用單一藥物病人平均12日為快。研究認為，干擾素可能是綜合藥物治療的重要一環，但仍須進一步驗証。

袁國勇指，早期治療輕微至中度個案時，使用3種抗病毒藥物混合治療能快速抑壓病人體內的病毒量、紓緩病情及減低醫護的風險，團隊下一輪將為重症病人進行用藥研究，包括使用干擾素或其他藥物的成效，檢視混合療法的效用。