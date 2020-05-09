津中議會促關顧學生心理狀態　復課後勿急追進度

全港學校已停課超過3個月，政府日前公布各個年級分階段復課，中三至中五級學生最快本月27日復課、小四至中二學生則下月8日復課、而幼稚園K3至小三學生於下月15日復課。津貼中學議會當然執委、獅子會中學校長林日豐今早(9日)在電台節目表示，學校在復課初期，應先了解學生精神及心理狀態，不應急着追趕教學進度。

他指出，復課前學校要準備好環境管理、衞生安全等工作，稱很多學校近日已開始將網上教學時間，調整至和正常上課時間表接近，令學生重新訓練定時學習模式。

中學校長會副主席連鎮邦表示，復課後會盡量利用校園空間，減少課堂社交接觸，讓學生保持適度距離。他指學界關注中五生，即明年文憑試考生的情況，希望當局減輕學生在校本評核的負擔。

資助小學校長會名譽主席張勇邦就表示，不太擔心復課後學習進度落後，認為學生在網上教學期間有吸收一定內容，復課後重點會放於高年級學生，爭取為小五學生在應考呈分試前，有四星期面授教學，另外會加強小六學生升中適應的教學，而小學在校園消毒工作會更加着緊，復課後會限制洗手間使用人數，教導學生正確洗手方法等。