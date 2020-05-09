可重用口罩被指貨不對辦　薛永恒認無講清楚改良過程

政府向全民派發可重用口罩，但被指沒有加入獲得專利及獎項的「弱磁場防污染」技術，惹起外界質疑貨不對辦。創新及科技局局長薛永恒今早(9日)在電台節目表示，外界對可重用口罩的專利有誤解，重申是在原版口罩得獎取得專利後，為增加重用次數而改良，並加入銅殺菌。

他表示，如果政府發表口罩時不提及專利，是不尊重研發團體，但亦需要與市民溝通，以取得平衡，承認政府早前向市民介紹可重用口罩時，無講清楚改良過程，會「經一事，長一智」。

對於政府未有就口罩生產招標，他稱由於早前口罩供應緊張，若堅持招標可能需時一至兩個月，未能做到大量供應。他形容創科局有承擔，若不這樣做，至今天都未有口罩向市民派發。

他又指，已有260萬人於網上登記領取可重用口罩，而日內瓦國際發明展總裁昨日(8日)代表主席及總評判，發信予研發口罩的紡織及成衣研發中心，恭喜他們將產品商業化，令市民得益。

被問到派發可重用口罩是否需要8億港元，他指可能無必要，但如之後疫情未平復，政府會再提供濾芯，此筆預算亦包括在內。他又指，目前仍「未埋數」，亦有數十萬個兒童口罩未製成，平均計算每個口罩需要30至40港元。他預料6至7月會有開支總數，8至9月經核數師核實後會交代。

對於口罩效能成疑，他指有找國際認可的專業化驗所進行測試，結果達到美國ASTM一級標準，可過濾細菌抗疫，強調口罩安全及有效。