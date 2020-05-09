房協未補價單位出租計劃　半年僅錄1宗租務成交

房屋協會去年11月推出「未補價資助出售房屋出租計劃」，容許合資格業主出租整個未補價單位或個別睡房，予輪候公屋3年或以上的一般申請者，或輪候6年或以上的非長者一人住戶。房協行政總裁陳欽勉今早(9日)在電台節目表示，該計劃在上星期錄得首宗租務成交，是位於黃大仙竹園北邨的兩房單位，屬房委會轄下租者置其屋計劃下已出售單位，業主以每月6500港元租出。

陳指出，計劃由去年底推出後至本星期為止，收到超過300宗業主申請，當中85%屬房委會物業業主，餘下15%是房協物業業主。至於租客則錄得506份申請。他解釋，有關成交個案原本可在農曆新年後處理，但受新型肺炎疫情影響，租客的資格審批工作延至4月才開展，相信陸續有更多租賃成交個案出現。

被問到至今僅得1宗成交，是否反映計劃反應不理想，陳指計劃並非要有一定目標數字，而是希望善用現有房屋資源予有需要的人，而計劃優化後已滿足租客和業主需要，房協與房委會將於年底再檢視計劃。

另外，房協前日(7日)公布轄下商戶租金寬免由50%增至75%，為期半年，部分受停業令影響的商戶會免租。陳指，連同去年因應社會運動推出的租金寬免措施，房協一共少收2.4億港元，而原定的屋邨租金調整檢討，則延後半年至10月。至於會否凍租，他指要視乎租金寬免的效果、租戶負擔能力和經濟狀況。