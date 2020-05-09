憂小學生防疫意識弱　學校復課後實施社交距離措施

繼中三至中五級學生率先於本月27日復課後，小四至中二學生亦於下月8日復課，而幼稚園K3至小三學生則下月15日復課。資助小學校長會名譽主席張勇邦今(9日)出席電台節目表示，小學復課關注點在於需要考升中呈分試的小五學生，希望小五學生能在應考呈分試前，最少有4星期面授教學，而且要重溫網上教學的部分，校方亦會加強小六學生適應升中的課程。

張指，不太擔心復課後學習進度落後，認為學生在網上教學期間有吸收一定內容，但實際進度要等復課後再評估。他又提到，由於小學生對社交距離的意識較弱，校方需要考慮更多復課安排的細節，例如控制進入洗手間的人數、門口排隊保持距離、及教導學生正確洗手方法等。他又指，早前曾傳出政府會供應口罩予學生的消息，但一直未能落實，由於小童口罩供應不穩定，因此資助小學校長會已向本地口罩供應商訂購110萬個口罩作儲備。

至於跨境學童復課問題，他稱暫時未清楚相關安排，但認為照顧學童學習需要時，都要顧及本地學生家長對疫情的憂慮，他了解局方暫時未有定案，但會研究萬一部分跨境口岸在復課後仍未重開，會考慮以實時錄影方式，令跨境學童在家中仍可繼續學習。