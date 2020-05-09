檢控黑暴歎慢板無法阻嚇年輕人犯法　學者籲撤換鄭若驊

自去年6月發生的反修例示威近日死灰復燃，長期民望「墊司底」、被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊今日(9日)發表網誌，談及年輕人參與暴力示威的問題，指反修例示威中，不少人涉嫌觸犯不同罪行被拘捕、檢控和定罪，當中不少更是年輕人及學生，形容情況令人擔憂。對於有意見認為應向年輕犯案者撤銷控罪，她強調律政司會嚴格按照證據、適用法律和《檢控守則》作出檢控決定，絕不能單靠犯案者年齡的因素作決定。有學者認為，律政司檢控工作「歎慢板」，無法阻嚇年輕人參與違法活動，最終只會導致黑暴重臨，促請港府撤換鄭若驊，加快檢控工作。

鄭若驊以《潔身自愛、遠離暴力》為題發表網誌，內文提到，最近警方搜獲一批爆炸品和化學品，假如被不法分子利用，後果實在不堪設想。她估計，有人誤以為使用暴力手段是可以達成目的，但任何違法行為最終都會帶來法律後果。

她指，有一些未成年的青少年或學生有份參與違法活動，有些甚至作出暴力行徑，情況令人擔憂。他們除了有機會危及自己或別人的人身安全外，更會被拘捕和檢控，一旦罪名成立，就會留有案底，必定影響他們日後升學及就業的前途。她提到，有些人誤以為年輕人犯罪只會被警司警誡，不會留有案底，但其實警方在衡量是否施行警司警誡時，需要詳細考慮多項因素，包括他們在犯案時是否仍然未成年、所犯罪行的嚴重性、以及是否有悔意等，並非所有犯案青少年均符合警司警誡的條件。

她強調，所有犯案者的法律代表除了有責任告訴他們的法律權利外，同時亦有責任提醒他們所面對的法律後果和以上各項安排的考慮因素。她在文中呼籲年輕一輩，要建立獨立思考和判斷能力，凡事三思而行，不應隨便以身試法，因為一個錯誤決定足以摧毀一生。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，律政司檢控程序過慢，以壹傳媒黎智英被捕一事為例，事隔多年才提出起訴，「其實一兩個星期已經可以搜集證據拉人」，惟律政司做事「歎慢板」，又舉例指理大衝突一事發生在去年11月，惟事隔近半年才開始起訴，明顯沒法阻嚇年輕人參與違法活動，導致今年6月恐再現暴力示威。

政府早前出現人事變動，多名高官換人。陳認為，鄭若驊力有不逮，能力不足，「佢(鄭若驊)先係最應該換」，促請港府實是求事，撤換鄭若驊。