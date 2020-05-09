觀鳥會發現經港遷徙的彎嘴濱鷸　或創世上最長壽紀錄

每年4至5月是鳥類遷徙季節，成千上萬的候鳥會由南方飛往北方，香港是牠們的中轉站之一，今日（9日）是世界候鳥日，香港觀鳥會在社交網頁Facebook平台分享一張彎嘴濱鷸(Curlew Sandpiper Calidris ferruginea)停留米埔自然保護區的照片，該會指，可能發現一隻世上最長壽的彎嘴濱鷸曾兩度在遷徙時於本港停留。

觀鳥會指，彎嘴濱鷸多於澳洲等地度冬，春季會沿着東亞澳大利亞遷飛區，飛達俄羅斯北部地區繁殖。遷徙時，牠們會在東亞寥寥可數的地方稍作停留，香港便是其中一站，3月開始陸續可在香港發現牠們的蹤影，4月中下旬則達到留港的高峰，數量會超過六千隻。不過，5月下旬便難見到牠們。

觀鳥會於今年3月21日，在米埔進行常規水鳥環誌工作時，捕獲一隻戴有金屬腳環的彎嘴濱鷸。翻查紀錄後，赫然發現此鳥在2002年4月13日前首次環誌，至今約18年了。當時，此鳥已被判斷為成鳥，意味着牠是2000年春季或更早時間出生，即最少達19歲。根據文獻記錄，最長壽的彎嘴濱鷸為19歲，觀鳥會指，今次發現可能打破已知紀錄，刷新世上最長壽的彎嘴濱鷸記錄！該會相信，此鳥20年間在西伯利亞和澳洲來來往往，已經累計飛越了40萬公里的距離，比相距地球和月球的距離更長 (38.4萬公里)！