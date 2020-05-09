代父到港退租　內地男違檢疫令判囚2個月

一名持雙程證來港男子聲稱因疏忽，上月底來港後未有遵守檢疫令，留港兩天後便試圖返回深圳，被截查時更承認入境時所報的地址並非其住址。他今天(9日)在粉嶺裁判法院承認「未經許可離開檢疫地點」罪，被判即時監禁2個月。

本案被告柯俊光(28歲)報稱無業，但在求情時就表示他在內地實為漁民。案情指他在今年4月25日經深圳灣口岸入境，當時他報住的香港地址在流浮山。根據檢疫規例，他須逗留在該地址14天，但他在4月27日就已被發現試圖從深圳灣口岸返回深圳，因而被拘留調查。他警誡下承認，留港時並非住在流浮山地址。

被告今天並無律師代表，認罪後親自向裁判官求情。他表示流浮山地址其實是他父親所租用，由於疫情關係已丟空數月，業主多番來電詢問是否續租，他便代父來港處理退租手續。他承認自己疏忽，沒留意檢疫令內容，完成退租手續便想離境。裁判官聽取其求情後，決定以3個月監禁作量刑起點，因被告認罪減刑至2個月。