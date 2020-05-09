放寬防疫措施首個周末　酒樓早市爆棚仍憂生意

港府昨日(8日)起放寬防疫措施，當中食肆每枱最多4人的規定放寬至每枱8人。在今日(9日)早市時段，紅磡一間酒樓大致滿座，有8人家庭聚首享家庭樂。酒樓負責人指隨着疫情緩和，生意稍有好轉，惟最重要是香港經濟長遠轉好，才能促進人流。

今日是放寬防疫措施後首個周末，酒樓坐滿不少一家大細，當中不乏扶老攜幼的市民，亦有「獨行俠」獨自歎茶。每周均會到訪的朱先生指，自己已經光顧酒樓3年。他稱，早前禁聚令限制每枱4人，人流較往常少約4成，放寬至8人可見人流有增長。他又謂不擔心疫情，會做足防疫措施。

王先生一家8口到酒樓飲茶，他指每周均會飲茶，惟早前受禁聚令影響，只可分兩枱，或改為每人一盅飯，減低交叉感染風險。他贊同政府放寬禁聚令措施，認為政府應一早放寬，又稱搭港鐵人逼人都有風險。

酒樓負責人陳先生指，放寬禁聚令對生意有幫助，但幫助不大，不少人都擔心裁員及失業，光顧人流少，認為長遠經濟好才會鼓勵市民消費。他又指現時晚市時段會提早關門，需再觀察下星期生意如何，才能判斷未來市道。他續指早前受禁聚令影響，不少客人轉訂外賣，生意損失7至8成。