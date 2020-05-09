網民熱話：屯門邋遢大媽隨地吐痰　鼻涕掃欄杆「播毒」

在疫情下人人都更注重衞生，不過亦有缺德人士懶理。近日有網民就在屯門目擊一名操鄉音的大媽不止隨地吐痰，擤鼻涕後更將鼻涕掃向欄杆，變相播毒，事主「睇唔過眼」上前指摘，對方竟回一句：「我唔覺得羞恥」，更反駁說：「關你X事」。

目擊網民昨日(8日)在Facebook群組「真.屯門友」貼文指，每日早上約7時都會見到一名大媽在屯門田景何壽基小學對出巴士站附近出現，事主形容對方不止「污糟邋遢」，行徑亦非常無品，「朝朝吐痰擤鼻涕，除口罩大力咳，仲要將啲不明物體抹落扶手欄杆散播病毒。」

事主更附上兩段片段，其中一段是大媽坐在馬路邊食煙吐痰，另一段是擤鼻涕後用手將鼻涕掃向欄杆。事主事後上前指摘對方，「覺唔覺得羞恥」，但對方竟理直氣壯回應：「我唔覺得羞恥」，反指事主多事，又說，「我有病咩？你先有病」，最後登上巴士離去。

不少網民直指大媽行徑離譜，刻意播毒，認為絕不能姑息，「隨地吐痰，即刻報警」。亦有網民慨嘆現今仍有人不知疫情為何物，「究竟可以點教育呢啲人？」

網民有話說

Thomas lee： 真X街！

Winnie tam：拉去醫院做社會服務令。

KK Wong：吐痰罰得錢，做咩放佢走？

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