質疑陳淑莊酒吧「開會」講大話　團體警總請願促盡早破案

身兼公民黨副主席的議員陳淑莊，上月2日在深水埗一間酒吧與40人「開會」，疑違反「禁聚令」。事件近日有新進展，有消息指該酒吧負責人向警方提交當晚11時後的多張消費單據，顯示酒吧很大可能仍在營業，並非早前辯稱的「私人地方」。有團體昨(8日)就事件到灣仔警察總部請願，促警方嚴正執法，盡早破案。

「要求陳淑莊下台大聯盟」召集人林宇星今日(9日)表示，有消息指該等於11時後消費的單據是由酒吧東主提交，反映東主都「心虛理虧」不敢隱瞞。林指，其實陳涉違反「禁聚令」的可能性很大，首先陳解釋當晚是開股東大會，後來又改口稱與業界開會，如今又發現原來在所謂的拉閘「私人地方」仍有營業，質疑陳公然「講大話」，又指陳作為律師兼公眾人物知法犯法及做壞榜樣。

林指大聯盟已收集11萬人聯署，要求有關違反「禁聚令」的人士盡快道歉及主動自首等，惟有關人士卻遲遲不作回應，而參與聯署的人士亦非常關心事件的事態發展，多次要求聯盟監督並敦促警方盡早破案。林稱，陳與當日一眾參聚人士應擔當責任，向大眾道歉，並引咎辭職。

日前有消息指，該酒吧負責人早前按法庭搜查令內容，向警方交出事發當日酒吧全日的營業數據，又指警方調查消費單據時發現，部分單據紀錄時間是上月2日晚上11時後至凌晨時分；而陳淑莊等人在酒吧的「開會時間」則由當晚11時許開始。消息又指有關單據時間與陳等人在酒吧內「開會」時間有重疊，當時酒吧很可能仍在營業，並非「私人地方」。