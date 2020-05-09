旺角復旺人流重現　有K場重開僅提供餐飲服務

香港新冠肺炎疫情放緩，不過卡拉OK、浴室、派對房間等在停業令下需要繼續關閉至本月21日，當局昨(8日)澄清指仍須停業的處所，如關閉前經營多於一種持牌業務，可在有效停止所有須關閉的業務或服務下恢復營業。適逢明日(10日)是母親節，東網記者今(9日)到旺角一帶視察，發現街上人流不少，對比上個月冷清的境況大相逕庭，亦有卡拉OK恢復營業，但僅限提供餐飲服務。

Red MR(紅人派對)由昨日傍晚6時起重開位於旺角及銅鑼灣的卡拉OK分店，據旺角分店職員所指，目前只開放餐飲服務，所有套餐將會送進房內供客人享用，而點唱服務則會停用，所有顧客入場前需佩戴口罩，並填寫健康申報表及測量體溫。職員續指，旺角分店由今午12時開放至凌晨4時，因剛恢復不久，午市未見大量顧客光顧，僅有數枱客人，而每間房間最多容納4位顧客。

至於旺角Neway則大門緊閉，店外亦沒有張貼告示，示意何時恢復營業。