內會爆混亂　秘書處已就保安受傷報警

立法會內務委員會(內會)昨午(8日)召開特別會議期間爆發混戰，2名議員在混亂中受傷，需往醫院檢查，另工黨主席郭永健在會議期間於公眾席將1疊文件拋下，導致1名保安人員頭部受傷，立法會秘書處指已就事件報警，而該名保安人員經檢查和治療後已出院，並已回家休養。

至於人民力量議員陳志全昨遭工聯會議員郭偉強拉跌並在地上拖行，陳志全昨晚到律敦治醫院驗傷，其後在Facebook指已照X光，骨應該無事。今早亦會到聖德肋撒醫院照MRI(磁力共振)，並已跟律師商量，指一定會追究郭偉強。

而脊椎受傷送院的尹兆堅亦在Facebook憶述，指自己首先被人推到凌空跌落地，弄傷腰骨，當時企起身已很痛，之後心口再「中咗黃定光同何君堯幾㬹，瘀咗幾撻」，表示會追究他們襲擊。

對於陳志全指一定會追究郭偉強，郭重申，當時是陳助跑衝向保安，導致保安面有難色，一定會為保安討回公道，自己也毫無畏懼，向惡勢力低頭香港就「輸晒」。

黃定光則指尹兆堅完全是含血噴人，惡人先告狀，當時是他衝過來，黃保護自己才推開他，可以說是對方襲擊不成受傷，又指尹是在被保安抬起時過度掙扎導致受傷，與自己無關。