基層缺口罩被迫重用　團體向230戶派防疫物資助困

團體向基層派發糧食及口罩，冀減低其經濟壓力。(林敏思攝)

新冠肺炎持續多時，重挫各行各業，不少基層打工仔被迫放無薪假或裁員，加上防疫用品價格高企，加劇經濟困難。有社福機構今日(9日)向230戶低收入家庭派發20項物資，當中包括口罩和酒精搓手液，亦有大米、食用油及罐頭食品等糧食，以減低基層家庭的經濟壓力。

新家園協會與同芯慈善會合辦「同芯抗疫」，今明2日向天水圍、屯門及元朗地區，已預約的低收入家庭派發物資。該會表示，受疫情影響，不少基層打工仔財政壓力大增，加上口罩價格高企，不時重用口罩3至4日，增加感染風險。

育有3名子女的洪先生指出，自己屬退休人士，任職餐飲業的妻子月薪約1.4萬港元，為家中主要收入來源。受到疫情影響，妻子近日每周須放2日無薪假，「就嚟無錢買嘢食」。洪稱該批物資可供家人食用至少數天，對此感到開心。

街坊樊女士指出，早前本港口罩短缺，曾4次外出排隊領取口罩，但只成功取得3個，無奈下只能自行清潔並重用口罩。惟她擔心重用口罩的效能下降，外出時不慎染疫，惟有盡量留在家中避疫。