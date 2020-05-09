口罩物料商名稱公開　有高層兼任研發中心主席

政府斥資8億港元推出全民派可重用口罩項目，但近日屢傳醜聞，包括未有為公開招標及未有加入宣稱專利及獎項的技術等，被質疑有利益輸送且貨不對辦。在社會連日爭議聲不斷下，負責研發的香港紡織及成衣研發中心今(9日)終公開口罩物料供應商名稱，更自爆其中一間供應商為溢達集團，該集團副董事長楊敏賢，同時擔任研發中心主席。

研發中心表示，經供應商同意後公開口罩6層共5種物料的供應商，包括益成無紡布有限公司、Argaman Technologies Ltd.、溢達集團及Y and K Textiles Ltd.。中心強調有關5種物料有特殊技術規格，上述供應商已是2月份時能找到可提供各項物料的唯一供應商。中心同時自爆供應商之一的溢達集團副董事長楊敏賢兼任中心主席，故已先徵求創新科技署署長批准研發中心向溢達集團採購，物料以成本價供應，楊亦有向董事會申報利益。

中心又指該口罩的抗菌層帶有微銅粒，微銅粒粒徑大於1微米，抗菌層與最貼近面部之間有3層，分別是可過濾0.1微米粒子的過濾層、保護層及內層，故微銅粒不會進入人體呼吸系統。中心稱日內瓦國際發明展總監已致函中心，並代表發明展創始主席及評審委員會主席恭賀獲獎項目成功商品化。