政黨促恢復活動保就業　倡在關口設快速檢測

新冠肺炎疫情令市民減少外出外遊，多個行業大受影響。香港工會聯合會今日(9日)聯同兩個運輸業工會召開記者會，促請港府對疫情受控的地區，有條件地放寬出入境限制，以恢復經濟活動，重振經濟保就業。他們建議港府可在關口設快速檢測，若無感染即可入境，以及與鄰近地區溝通，協調防疫政策及互認檢測結果。

工聯會理事長黃國表示，疫情令旅遊業最受打擊，許多旅遊從業員失業逾半年，「要靠碌信用卡過日子」，有飲食業工友則不斷被要求放取無薪假，多日沒有開工。運輸業工友亦受關口出入境限制而開工不足，收入大減。黃指，市民生計不能長期受影響，疫情未受控的美國都已打算恢復經濟，他認為港府應恢復經濟活動。

工聯會權益委員會主任唐賡堯指，政府早前的措施只針對有強積金帳號的人士，但有工友已年過65歲，早已沒有強積金戶口。他指失業是短期情況，不應用綜援作為支援措施，又認為實際失業率較帳面高，因放無薪假不納入失業。

海港運輸業總工會主席蘇栢燦指，目前來往港澳船隻全面停航，大部分港澳船員被要求每月放取10天無薪假，而且有香港客運司機在內地居住，但出入境限制令他們滯留香港，除增加日常開支，亦影響家庭生活。