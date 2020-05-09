母親節前夕訂貨率增60%　花店續減價促銷

母親節將至，市民今(9日)紛紛前往花墟買花。旺角花墟人來人往，各家花店人頭湧湧，有市民指今年受新冠肺炎疫情影響，家庭關係更密切，花店負責人則指今年是10年來「史無前例」的好市，訂貨率高於以往60%以上，雖未有透露生意額，但指銷情為多月難捱的業界打下強心針。

受疫情影響，旺角花墟各店生意曾一度下跌，現時雖有復甦迹象，但不少店舖仍減價促銷，有花店以48至98港元的「同心抗疫愛心價」出售康乃馨花束，其他花籃及花束售價則由150至200港元不等。

卉豐花業負責人梁嘉兒指，今年母親節銷情是10年來「史無前例」的好，令同業們措手不及，「上星期訂貨仲係零，今個星期突然多好多。」她指今年總體客人較往年多60%，「母親節不嬲好少送貨，多數都係正日落嚟揀，買幾紮(花束)平少少，但今年因為疫情我哋免費送貨，之後就爆單，我哋係唔夠花賣，從來冇試過。」梁續指便宜與貴價花束各有市場，市民主要消費300至500港元，惟由於疫情，花店未敢加價，指售價較情人節的花束便宜一半，加上運費上升了1倍，故生意額未有大幅上升，只能「默默做」，但她表示現時銷情為業界打了強心針。

有花店負責人莫女士則指，早預計母親節生意會「旺」，「生意實比往年冇咁多，但(市民)就冇話市道唔好，就唔買花畀媽咪，但就可能買平少少。」受疫情影響，她表示今年花價已自行下調30%，預計今年母親節生意額與往年比，將會下跌30%，但認為仍可售賣與往年相若數量花束。

張先生與兩名兒子前來，買了百多港元的花束予太太，他指未有特別「格價」，明天亦會一家四口外出用膳。鍾先生一家四口到花墟，同樣花了百多港元買兩束花予太太與外母，鍾太指收花感到高興，母親節都是希望一家人健康，又表示雖然放寬禁聚令，但仍擔心有染疫機會，稍後一家人會在家慶祝，「往年都會出去酒樓食，但今年就留喺屋企。」

另有四代同堂的陳女士與孫女前來花墟，表示「借」了80港元讓孫女買花，她指因應疫情，一家人留在家中的時間長了，令彼此關係變得更親密，「以前大家都要返工各有各忙，疫情(爆發)之後多咗時間同女婿打牌，同啲孫玩。」