政Whats噏：新冠肺炎僅演習　林超英：氣候災難將殺數億人

新冠肺炎疫情全球爆發，各地政府都諗盡辦法，希望將今次呢場大災難嘅影響減到最低。之不過，天文台前台長林超英今日(9日)就喺電台節目中，形容今次疫情同氣候災難相比，只係一次小型演習，呼籲各地政府要及早籌謀，做好應對行動，唔好見到棺材先識流眼淚！

林超英強調大自然能夠提供食物養育人類，但疾病同自然災害同時會傷害人類，特別近半世紀人類偏差行為，例如人類不當干擾動物世界，就造出混合唔同動物基因嘅新病毒。不過，佢認為由人類造成嘅全球暖化先係更大災難，甚至可能導致數以億計人類死亡。

點解會將疫情同氣候變化拉埋一齊嚟講？佢話現代社會運行各個環節好多時都會設計到啱啱好，唔會留有餘地去應付突發情況，結果喺今次疫情中，全球防疫物資供應鏈斷裂，有個別國家嘅醫療系統因而崩潰。

佢又話氣候變化下全球糧食將會減產，呼籲政府未來必須確保有足夠食物供應，又擔心疫情過後嘅報復式消費同旅遊會排放更多二氧化碳，提醒港府要推行全港減碳措施，同做好防災基建！