健身中心班房多於8人上課　政府指有足夠空間保持距離則可

新冠肺炎疫情緩和，至今(9日)已連續20日沒有本地感染個案，港府日前放寬健身中心可重新營業，但限制每一小組訓練或課堂必須不多於8人。東網記者今向全港4所連鎖健身中心作出查詢，部分健身中心聲稱得到當局的確認，團體班連導師的參與人數可多於8人，若有足夠空間保持社交距離，參與的人數甚至可達25人。政府承認，健身中心有充足空間，足以容納多於一個8人小組，但要保持社交距離。

東網記者今向各連鎖健身中心查詢，其中Fitness First觀塘分店的員工表示，已向當局確認，只要人與人之間隔1.5米，便可讓超過8人同時參與，而觀塘分店的教室最多可容納23名人士。至於Pure Fitness中環分店的員工亦表示，已得政府消息核實，可讓超過8人同時上課，該中心的班房經量度後可容納16人。

但另一方面，亦有健身中心表示未有收到當局的通知，包括舒適堡及Goji Studios，現時的健身班仍維持7名學生一班。Goji Studio的職員表示雖曾聽聞同業有放寬上課人數，但他們在得到當局確實的消息前亦不敢貿然跟從。

食物及衞生局回覆查詢時表示，《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）中指出，健身中心連教練在內，每一小組訓練或課堂不得有超過8人。然而，每一健身中心處所內的小組/課堂數目不設上限，只要健身中心內有充足空間，授課地點足以容納多於一個8人小組，則每個小組/課堂之間須有至少1.5米的社交距離或以某種形式的隔板作出有效分隔（例如不同課室），而每個小組/課堂須至少由1名教練帶領。