海洋公園百億救亡撥款擬減半　邱騰華承認情況有調整

政府年初建議撥106億元資助海洋公園全新發展，據了解，在新冠肺炎疫情下，該「救亡大計」將會受阻，資助金額將較原計劃減半，最快下周初向立法會提交文件。商務及經濟發展局局長邱騰華今日(9日)承認，因應新情況會有調整，認爲「純粹是旅遊這部分可能要放後一些，因為經濟復甦可能要先行」。

邱騰華指，救亡計劃未必能夠一步登天，因全新發展計劃需受制於短中期情況，尤其是遊客數字是否能回到正常情況。他認爲目前應該要做的是為公園救亡，捱過這個冬天，但並不能操之過急，因為遊客不會短期回來，而經濟復甦應要先行。

事實上，海洋公園欠債纍纍，私人連同政府貸款已達87億元，而疫情下更雪上加霜，公園至今已關閉逾三個月，海洋公園行政總裁李繩宗昨日(8日)承認，2至4月損失約100萬訪客，公園現金流將捱不到9月。

然而，據了解，公園現金儲備至7月就已經耗盡，新調整「全新定位策略發展計劃」不但將資助金額減半至50億，更拋棄了原來所説興建七個主題區的發展計劃，單純向政府申請撥款還債救亡，政府最快下周初向立法會提交文件，公布新方案。

旅遊界立法會議員姚思榮認爲，園方的貸款今年到期償還，然而關閉園區後零收入致財務狀況更加嚴峻，又要支付基本營運開支等，極需資金救助維持營運，他不願看到這個「香港人的標誌」倒閉，但認爲公園應重新定位，客源推向國際化，提供新活力，改善其財政狀況。