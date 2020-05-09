政Whats噏：醬爆打贏觀塘梁朝偉　爆輸家成日跪玻璃

近期個個政界人士都爭相做KOL，仲會為自己起朵。好似勞工界議員陸頌雄就自稱「醬爆」，其黨友何啟明就自詡「觀塘梁朝偉」，醬爆仲大爆觀塘梁朝偉成日喺屋企被罰跪玻璃。唔通呢個唔似梁朝偉嘅觀塘梁朝偉做咗啲乜嘢對唔住老婆？

佢哋搞邊科？原來係一齊玩「打工仔常識問答爭霸戰」，仲分成2隊對決添！對勞工權益問題都好了解，玩呢個「問答爭霸戰」可以話係得心應手，仲乘機催促立法會人力事務委員會快啲開會，早日通過延長法定產假至14個星期同僱主接納懷孕僱員因產檢缺勤而有權獲得疾病津貼嘅《2019年僱傭（修訂）條例草案》。

雖然佢哋都對勞工常識瞭如指掌，但喺生活常識方面就麻麻啦！佢哋喺答「洗手7式」同「開門5件事」時都答到錯晒，睇嚟佢哋平時都太專注勞工福利，搞到無時間留意生活小細節啊！

呢個問答遊戲話明係「爭霸戰」，以4：8不敵醬爆嘅觀塘梁朝偉當然要接受大懲罰啦。佢哋兩個做咗同事咁多年，梗係知道好多對方不為人知嘅一面，醬爆大爆觀塘梁朝偉成日喺議會公開講阿嫂餵人奶嘅事，仲唔成日返到屋企畀阿嫂罰跪玻璃。

觀塘梁朝偉就唔認要跪玻璃喇，但都差唔多啦，佢話要成日跪keyboard（鍵盤）就真。不過佢都乘機寸吓本港嘅餵哺母乳設施不足，覺得如果香港嘅商場同工作環境對餵人奶友善嘅話，佢就唔使成日係議會攞老婆啲私隱嚟講，當係例子畀建議啦！