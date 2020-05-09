劏房戶被收取過高水電費　團體促納入租管

新冠肺炎爆發至今逾3個月，不少劏房戶留在家中避疫，導致水電費大增。有團體訪問192名九龍區劏房或板間房住客，發現約98%受訪者直接向業主、包租或地產中介繳交水電費，收費亦較水務署及中電的定價高。團體建議政府考慮發放能源補助，並把濫收水電費問題納入租務管制研究工作小組的工作範圍，以免未來租金封頂後，有業主把租金轉嫁至水電費。

社區組織協會於今年1至4月訪問192名九龍區劏房或板間房住客，發現每立方米水中位數為15港元，最高則達20港元，遠高於水務署所訂下水費連排污費最高約12港元的水平。至於電費方面，每度電中位數維持於1.6港元，最高2港元，較中電定價每度電1港元來得高。

育有3名子女的歐女士指出，任職三行工人的丈夫月薪約1.8萬港元，每月以7000港元租住劏房。惟受疫情影響，近3個月工作日子大減至約20日，2月至今更未曾出糧，只能動用積蓄支付租金，料積蓄僅能支付多1個月租金。她又指，近日天氣炎熱，因子女停課在家需長開冷氣，財政壓力大增，惟她擔憂若要求業主減租，會遭趕離。

社協建議政府考慮在關愛基金發放能源補助，並配合相關項目發放，以減輕行政費用。另外，政府近月設立劏房租務管制研究工作小組，社協認為應把濫收水電問題納入租管，以免業主濫收水電費，而水務署亦應加強巡查劏房有否濫收水費，甚至考慮提出檢控。