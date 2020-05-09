網上發起釘社工牌行動　郭偉強：曾健超判監都無事

郭偉強(左二)拉跌陳志全(左一)後，有網民發起向社工註冊局投訴郭偉強的行動。

立法會內務委員會（內會）昨午（8日）的特別會議爆混亂，更發生肢體衝突，當中建制泛民兩陣營在主席台對峙推撞期間，議員陳志全被另一名議員郭偉強拉跌並在地上短暫拖行。事後，有網民發起「一人一信向社工註冊局投訴郭偉強違反專業操守」行動，郭回覆《東網》查詢時稱，「曾健超襲警判刑5星期都安然無恙，我有甚麼需要擔心？」

內會昨午舉行由現任主席李慧琼主持的特別會議，惟民主派議員則不承認會議，並包圍主席台不肯離開，一度與建制議員和保安發生推撞及拉扯。兩陣營僵持期間，位於後排的陳志全，遭郭偉強從後扯其衣領拖行達數米，並跌落地。

事件發生後，網上有人發起「一人一信向社工註冊局投訴郭偉強違反專業操守」行動，揚言要清算郭，令他「釘牌」。郭對此只反問「曾健超襲警判刑5星期都安然無恙，我有甚麼需要擔心？」

其實郭所提到的曾健超同是註冊社工，曾健昭在違法佔領行動(佔中)事件中被裁定襲警及拒捕罪成，被判囚五星期，當時曾有大批市民因覺得曾健超有刑事案底，向註冊局投訴其違反專業操守，要求局方將其「釘牌」。惟經聆訊後，註冊局僅向曾發出書面警告。