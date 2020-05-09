非華裔男被捕後送院不治　警指以適當武力制服

一名醉酒非華裔男子前天(7日)在彌敦道因涉嫌刑毁、藏毒及襲警被警員制服，該男子其後報稱身體不適送院，至昨(8日)下午證實死亡。警方表示，當日是使用「適當武力」將該男子制服，拘捕期間他曾激烈反抗及掙扎，案件交由西九龍總區重案組接手調查，並已聯絡目擊證人，及正作全面現場勘查。警方稍後將安排為死者驗屍，以確定其死因。

據了解，初步檢驗顯示死者應有飲過頗高濃度的酒，而擦傷可能因在現場掙扎所致，經醫生初步檢查未發現明顯骨折。由於死者身份仍然未能確定，故未能夠知道他有否過往病歷，死因則有待驗屍才可以確定。

警方指，油尖警區軍裝人員前天下午約5時巡經彌敦道時，接獲途人求助，稱一名身上有強烈酒氣的非華裔男子，以玻璃樽毁壞一輛行駛中的私家車及推倒一輛停泊在上址附近的電單車。警員在彌敦道60號對開截查該名男子，過程中該男子曾激烈反抗及掙扎，警員在途人協助下，使用「適當武力」將其制服，並在其身上搜出約4克懷疑海洛英，警方於是以涉嫌刑事毁壞、藏毒及襲擊警務人員等罪名將其拘捕。

由於該名男子報稱身體不適，警員即場安排救護車將他送往伊利沙伯醫院治理，該男子於昨日下午約5時45分被證實死亡。