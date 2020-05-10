違規申領　按公司規模設不同罰則

保就業計劃罰則料視乎公司規模，參與計劃的僱主須承諾領取補貼期間不裁員，並會將補貼全數用於僱員工資，若僱主違反規定，政府列明會有懲處，包括取回資助及施加其他罰則，但至今未有講述詳情。政府消息人士表示，將會要求違規僱主交還補貼及罰款，而處分程度會視乎公司的規模。有議員認為，部分企業要符合政府規定的員工人數有困難，建議微調計劃，放寬規定令部分已縮減人數的企業仍合資格申請。

計劃規定，僱主在六至八月的領取補貼期間，其受薪員工人數不可少於三月時的受僱人數。消息人士指，若一間公司在領取補貼期間，員工人數不達標，政府會了解兩者人數相差多少再酌情處理，因大型公司的聘請程序及行政工作較繁複。

批發及零售界議員邵家輝表示，收到業界反映，公司實際情況未必可符合政府規定的員工人數，有公司原本在三月的僱員人數約六十人，但近月已裁減人手至四十人，並已關閉部分分店，僱主或因員工人數不符合計劃規定而沒法參與。他認為，計劃非一無是處，因有助保障員工就業，但僱主或感混亂，加上計劃限定員工人數及不可解僱，部分已縮減規模及人手的行業或未能受惠，建議政府可以微調計劃，讓縮減規模的企業仍可申請。