430億補貼無助振興經濟　冀港府加快派錢救商戶

政府預計計劃會有廿六萬僱主及廿一萬自僱人士受惠。

政府消息人士指，今年六月底可向合資格僱主及自僱人士發放保就業計劃第一筆津貼，估計涉款四百三十億元，等同本地生產總值（GDP）二萬八千億元的百分之一點五。經濟學者指，四百幾億元對於本地經濟幫助不大，估計這筆錢只有一至兩成流出消費市場，但可增加企業資金周轉，對僱主營運肯定有作用，應該盡快發放。

新冠肺炎疫情嚴重打擊本港經濟，今年首季本地生產總值預測按年下跌百分之八點九。政府消息人士指，保就業計劃首筆津貼發放三個月津貼，冀令僱主看到前景，可出糧或令僱員由無薪假變成有薪假，令擬結業企業支持得住。香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，四百幾億元來自稅收，僱員無糧出仍要開飯和交租，津貼到手不會產生經濟學額外的乘數效益，估計一至兩成額外消費，對經濟增長僅有百分之零點一輕微幫助。

但他指，不少僱主或用儲蓄和借貸經營，或要僱員放無薪假，一旦倒閉後重開亦要一年半載，對本港經濟影響大，政府津貼派得快才可令企業「吊命」，三月公布計劃卻延至下月底派發，應加速處理。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生指，津貼肯定對資金周轉困難的企業有作用，可解燃眉之急，但僱主最關心經濟復甦及前景，連續廿日來無本地確診個案，應放寬本港與深圳入境限制，才能令各行業恢復，對本港經濟實質作用更大。