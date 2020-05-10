東方日報A1：保就業太快截表　玩殘僱主

政府資助僱主出糧的保就業計劃最快本月廿五日可申請！政府消息人士透露，港府動用八百一十億元推出保就業計劃，審批申請會以強積金供款戶口資料作基礎，當局會在後日（十二日）公布詳情，一周後會宣布申請細節，料在本月最後一周開放申請，申請期只有兩周，完成審批可望下月底發放首筆津貼，呼籲僱主盡快申請。有中小企代表指，商界對計劃仍然「𢱑晒頭」，不理解計劃細節，部分公司未必可在短時間內齊備文件，建議延長申請期方便申請，同時擔心政府需時處理大量文件，影響審批進度，認為需要增加人手處理，避免在申請及審批過程玩殘僱主。

全港廿六萬有為僱員供強積金的僱主可申請計劃，每名僱員工資上限一萬八千元，補助最多五成即九千元，為期六個月，分兩期發放。僱主可自行選定今年一至三月其中一個月的實際工資以計算補貼金額，但領取補貼期間的員工人數不能少於三月份，而津貼要全數支付員工薪酬。

為趕及下月內發放首期補貼，有政府消息人士表示，最快會在本月最後一周接受申請，料首期會發放約四百三十億元補貼，包括向約廿一萬名自僱人士發放一筆過七千五百元津貼。

政策創新與統籌辦事處負責執行該項保就業計劃，消息人士透露，政府已為計劃成立新辦事處，並委託其他機構協助審核，十多間強積金核准受託公司會負責確保資料準確，政府作最後審批。

消息人士解釋，若由政府全力處理申請將需聘請逾百人及需時一年以上，現希望盡快發放津貼。政府目標下月內向僱主發放首期補貼，以協助支付六至八月工資，第二期補貼今年九月發放，用作支付九至十一月工資。

香港中小型企業聯合會會長麥美儀表示，商界對計劃感到混淆，部分仍不清楚補貼計算方法，而政府至今未有交代僱主需要遞交的文件，部分小型企業要在兩星期內齊備所需文件或有困難，「唔係所有公司啲文件都咁齊」，故希望當局延長申請期，又擔心政府未必可在兩星期內完成審批所有申請，「每人幾份文件都有排睇」。她的公司會申請計劃，已準備商業登記、員工資料等文件，又向強積金受託公司了解，但受託公司仍待政府公布。

由近七十個行業商會組織的香港各界商會聯席會議秘書長沈運龍指，相信企業要準備文件不難，但擔心政府審批時間過長，令部分企業沒法等待補貼而要裁員，「再拖落去有啲公司捱唔到」，並舉例其珠寶公司原計劃裁減兩至三成人手，但為參與計劃而保留員工，促請港府盡快交代詳情，釋除商界疑慮。

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