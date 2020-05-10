我有正能量：祖孫情深　隔代照顧家庭支援

有機構推出隔代照顧家庭支援服務，為祖父母建立支援網絡，交流育兒經驗，亦讓他們從照顧者的角色中得到紓緩。

香港物價指數高，為了應付住屋、教育等家庭開支，雙職家庭愈來愈普遍。2015年統計處數字顯示，本港雙職家庭佔約46%，照顧子女的部分責任便落在祖父母身上。有調查發現，近60%隔代照顧者壓力指數偏高，感到孫子女難以管教。有機構推出隔代照顧家庭支援服務，為祖父母建立支援網絡，交流育兒經驗，亦讓他們從照顧者的角色中得到紓緩。

68歲的阮婆婆，約10年前開始協助照顧一對孫子女。10歲的哥哥個性頑皮好動，8歲的妹妹文靜乖巧。「睇吓個妹幾乖，你幾曳！」父母一句無心說話，令孫子心生妒忌，不時欺負妹妹，學習跆拳道後更變本加厲，動輒動手動腳。某天，阮為勸導他專心做功課，收起其手機，孫子隨即暴跳如雷，幾乎動粗。

「當時我意識到婆婆嘅責任好大，如果我控制唔到佢，又點照顧佢呢？」該次經驗重重敲響了警號，自此阮上網及看書，學習溝通技巧，後來與孫子一同參加基督教香港信義會社會服務部舉辦的「祖孫平衡小組」。小組將多對祖父母和孫兒分成兩組，祖父母互相分享管教和照顧經驗，孫兒則透過藝術治療紓緩情緒。「唔好比較，唔好第一時間責備，要先詢問吓個因由。」阮婆婆將他人的經驗學以致用，提點女兒和女婿，讓孫兒感受到善意，態度亦慢慢軟化。

同班的笑紅婆婆，自言對煮食頗有心得，主要負責兩名14歲和8歲孫兒的飲食，教導女傭烹調中菜和滋補湯水。連身患哮喘和身體體虛弱的長孫，在她的悉心照料下亦漸漸強壯起來，對此笑紅婆婆非常自豪。兩名孫子與她亦建立出非常親密的關係，與她分享秘密之餘，更成為他們指定的「陪玩員」。

去年她與孫兒參加「祖孫關係班」，二人一同演出話劇。劇本講述嫲孫關係中多個常見的命題，如偏食、機不離手等。一班大小演員將日常生活中的自己演繹出來，成功博得在座觀眾的掌聲和認同。他們又參加「祖孫甜品班」，一同製作各式各樣的甜品，笑紅婆婆亦從中「偷師」，學習製作外形精美的飯盒，提升小朋友食欲。

有見孫兒開始自立，兩位婆婆趁空檔做義工，將自己「湊孫」面對過的困難、應對方法分享給其他祖父母，建立屬於隔代照顧者的支援小組。笑紅婆婆認為，小組有助擴闊社交圈子、紓緩壓力，讓她暫時從祖母的角色中抽離。她更從另一位參加者身上學會手工藝，與孫子一同製作，增進感情。

基督教香港信義會社會服務部2016年推出「智愛‧承傳」隔代照顧支援計劃，為祖父母建立支援網絡。「我哋相信長者其實好有能力。」計劃主任潘穎茵認為，長者豐富的育兒經驗和人生智慧，是社會珍貴的資源。計劃提供平台，鼓勵她們透過敍事療法，與其他隔代照顧者分享心得，重拾照顧的力量。

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