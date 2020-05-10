停課致SEN兒童留家問題多　83%照顧者想自殺

有逾20%受訪者表示需要託管服務，但由於疫情令不少暫託服務暫停。

適逢今日(10日)母親節，有團體公布調查發現，學校停課與社福機構關閉加大照顧者的壓力，當中以基層家庭最為嚴重。

社區組織協會的特殊教育需要子女關注組今年3月訪問227名SEN兒童家長，當中SEN類別最多為注意力不足或過度活躍症，發現受疫情影響，學校停課近半個學期，大量SEN兒童留在家中，因要額外分配時間照顧子女，有99.6%家長情緒受很大或一定影響，面對問題包括功課(87.7%)、情緒(80.2%)、網上功課(74.9%)、子女行為(68.3%)、與子女的相處矛盾(65.2%)等。83.3%的照顧者指最近兩個月有自殺念頭，有逾20%需要服用精神科藥物。

調查發現有逾20%受訪者表示需要託管服務，但由於疫情令不少暫託服務暫停，46.9%家庭指學校未有提供託管服務，亦有40%多受訪家長不清楚有沒有託管服務，同時在網上教學支援，以及支援服務如醫院覆診、治療性服務等未有足夠支援。

團體希望政府為基層家庭提供額外津貼，包括子女照顧津貼，亦希望學校與社福機構分時段讓子女預約回校做功課，提供有限度支援，另為照顧者針對SEN兒童提供暫託服務，紓緩照顧者壓力。