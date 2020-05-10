失業工友斥富臨無良發起淨飲茶抗議　2女子被帶走

政府在前日(8日)放寬禁聚令，不少人趁今日(10日)母親節正日到酒樓聚餐慶祝，但深水埗區議員楊彧和飲食及酒店業職工總會發起「和你飲茶」行動，今早11時到美孚富臨皇宮一人一張枱淨飲茶，抗議富臨在獲得政府抗疫基金資助的同時，仍要員工放無限期無薪假。

今早11時許，區議員楊彧、何啟明連同多名工友等10多人，到美孚富臨皇宮門口抗議，他們拉起「富臨集團無賴走數，失業工友走投無路」的橫額，抗議政府抗疫基金幫不到手，只幫財團不幫工友。他們在門口宣讀完行動宣言後，於11時半後陸續要求上樓飲茶。富臨經理在樓梯前攔截示威人士，要求人士「埋邊攞飛」，場面一度混亂，經擾攘10分鐘後有警察到場。

警察到場後，雙方繼續擾攘，警察在通往酒樓大廳的樓梯範圍拉起封鎖線，警告在場聚集人群散去，否則會控告他們違反「禁聚令」，其後抄下示威人士的身份證。有已訂台的食客因酒樓樓梯被封，無法上樓，只好兜遠路進入。擾攘超過一個鐘後，有兩名女子被帶上警車，其中一人雙手被戴上手銬。

警方回覆稱，該兩名分別22及25歲的被捕女子於上址不合作並叫囂，人員給予口頭警告不果，遂以涉嫌「在公眾地方行為不檢」拘捕該兩名女子。被捕女子現正被扣留調查，案件交由深水埗警區刑事調查隊第一隊跟進。

事件最後擾攘超過2小時，勞資雙方仍未達成共識，示威工友隨後在富臨門口貼上抗議標語後離開。有份發起行動的職工盟主席吳敏兒表示，已多次要求與富臨談判，又尋找勞工處，但都得不到回應，迫不得已下只能將行動升級，批評政府的保就業計劃存有漏洞，允許無良僱主，要求富臨立即找數。

在富臨皇宮任職10多年的人事經理陳丹表示，3個月前被停薪留職，至今仍未返工，但其職位已被重新請人頂替，惟富臨卻一直不解僱她，至今未有任何工資，但復工又遙遙無期，她會去勞工處投訴，質疑富臨不願支付遣散費及10幾萬的長期服務金。她說自己曾患有癌症都堅持返工，批評富臨無良。

工作9年的高級部長賢姐同樣被停職留薪，她指：「3個月無出糧啦，問富臨只稱唔知，我哋真係忍無可忍，宜家屬於富臨員工，但唔話炒魷魚，只係不讓返工，無糧出又無遣散費，3個月啦，點捱啊？」

富臨集團控股有限公司發言人澄清指，因應疫情爆發，今年2月在得到同事同意的情況下安排暫時停工，隨着疫情緩和，禁聚令及食肆規限放寬，集團已陸續安排同事復工。集團對於部分同事未有接受復工安排表示遺憾，冀同事體諒餐飲業營運困難，跟集團共度疫情難關。

勞工處知悉事件後回覆東網，指會繼續為受影響僱員提供適切協助，並建議受影響僱員若對其僱員權益有疑問，可到轄下各勞資關係科辦事處查詢。