研簡化跨境學童檢疫　楊潤雄：未必在復課前有定案

本月27日起各中小學將分階段復課，當中涉及約2.7萬名跨境學童，復課後的問題仍未解決。教育局局長楊潤雄出席電視台節目指，正研究簡化跨境學童的兩地檢疫措施，而要求學童進行核酸測試是其中一個可考慮的方法，但具體上仍需兩地「坐低嚟研究」，未必在復課前有定案。楊未有透露商討進展，只稱雙方有很強的意願，認為要幫助這些學童。

楊指，兩地不同的檢疫措施及關口開放安排是兩大困難，目前研究簡化相關措施，例如兩地互認健康證明，但整體安排需總體考慮。至於中五學生下年應考文憑試，但停課數月以致教學進度落後，楊透露，考評局正開始調節校本評核(SBA)的要求。

楊續指，復課後學生應避免飯敍，若有需要在下午留校處理事宜，校方就要為學生提供清晰的午膳安排，例如帶飯或買飯回校，不在外用膳；在校用膳時校方亦要多加關注，例如距離、用膳時座位的方向等。他指預計本周學校會收到詳細復課指引，包括校園清潔、課室座位擺放及減少體育課貼身球類運動等均會具體說明。