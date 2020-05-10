陳茂波指社會事件有捲土重來迹象　憂干擾經濟恢復

財政司司長陳茂波今日(10日)發表網誌，指香港經濟在過去一年受到連串暴力事件和新冠肺炎疫情的雙重打擊，零售、飲食和消費市道疲弱不堪，雖近期疫情受控讓經濟稍有喘息的空間，但社會事件似有捲土重來的迹象，擔心會干擾經濟的恢復。他又指今年首季經濟是有紀錄以來最差的季度，第二季或仍未許樂觀，估計要踏入第三季情況才有轉機。

陳茂波表示，香港經濟正經歷前所未有的壓力，今年首季經濟按年負增長8.9%，是有紀錄以來最差的季度，未來的發展路徑仍存變數。他指帶動經濟的三個主要動力包括貿易、投資和消費均嚴重失速，估計第二季的情況仍未樂觀。當中外貿方面是較難掌握的部分，由於歐美地區疫情仍在發展當中，當地經濟和需求相當疲弱，相信第二季香港對這些地區的出口將難有起色。他估計要踏入第三季，香港經濟情況才可能有轉機，尤其待財政預算案獲立法會通過，當中的紓緩措施便可盡快落實。

他又說，香港的零售消費及餐飲業分別約30%及20%生意來自訪港旅客，這部分暫時難以恢復。他指在有效的新冠肺炎疫苗出現之前，防疫工作將趨向常態化，如何能同時保持經濟活動有效地進行是重要的課題，關係到社會是否能有足夠的實力和耐力挺過這場抗疫「持久戰」。

惟他擔心疫情雖能防控，但暴力難遏止，指近日一些地區再出現人群聚集與衝突，甚至干擾到商店或商場的營運環境，對本已疲弱的香港經濟、零售市道、小商店和打工仔「絕對是壞消息」。

他指食肆總收益自去年4月持續萎縮，跌幅由不足1%逐步擴大到去年第四季的14%，今年首季跌幅更擴大到32%。單計今年2月，食肆總收益僅為58億港元，只等於去年同期的58%。他認為若在現時難得的經濟喘息窗口，商店或食肆卻因人群聚集與衝突影響而人流減少甚至暫時拉閘，這無異將他們僅有的生存空間也扼殺掉。他指疫情緩和之際，是許多中小企能否繼續經營下去的關鍵，尤其是今日的母親節及下月的父親節，均是零售商及食肆希望能盡量把握的消費時間，希望市民表達不同意見或想法時堅守和平原則，以不損害他人利益的方式表達。