渠務署引入遙控清淤機械人　深水埗和荃灣試行

發展局局長黃偉綸今日(10日)發表網誌，指渠務署今年實施「及時清渠」安排，引入一部新式遙控清淤機械人，清理地下箱形暗渠內的淤泥，加快清渠效率，並在深水埗和荃灣試行為箱形暗渠進行清淤工程，監測其功能，又指機械人較傳統方法更安全快捷，毋須局限在旱季進行。

渠務署工程師潘天佑指，雨水經箱形暗渠排出大海，而隨雨水沖下的沙石、泥塵，會慢慢在渠內積聚成為淤泥，影響渠道排水功能，最嚴重時有機會導致水浸。為避免以上情況，署方會定期檢查箱形暗渠，並在有需要時安排清淤工作，確保渠道正常運作。

工作人員首先會利用吊機把機械人吊起，經井口把它送進箱形暗渠內，之後操作員可以在工作室，透過閉路電視和聲納探測，觀察渠內的狀況，以及遙控操作機械人進行清淤。潘表示，機械人約3米長、1.5米闊、1.5米高，運作與吸塵機相似。機械人吸入淤泥後，會透過接駁喉管將淤泥泵上地面臨時淤泥裝卸櫃，淤泥經脫水後會運往堆填區。

按傳統的清淤方法，工作人員需要進入箱形暗渠內裝設及操控清淤裝置。由於暗渠屬密閉空間，在內工作會面對一定的安全風險；而傳統方法亦需截斷暗渠內的水流，讓工作人員在沒有水流的情況下工作，所以大多局限在旱季進行。相反，遙控清淤機械人可代替潛水工序，免卻工作人員進入密閉和淹浸的箱形暗渠，提升安全之餘，雨季時亦可進行清淤，加快工程進度並減低成本，清淤的效率亦明顯改善。