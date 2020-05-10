內會停擺逾半年　劉健儀認同立會主席出招剪布

立法會內務委員會經過逾半年仍未能選出正副主席，立法會主席梁君彥和民主派議員分別就內委會主席職權向外間資深大律師尋求法律意見，兩派在日前的內委會上更爆發混亂。內會前主席劉健儀今午(10日)出席一論壇時指，對於內委會爆發混亂感到痛心，認為會停頓立法議程，認為委員應履行職能，不應在會上打架和擾亂程序，又指現時對香港最大的禍害是十多次會議均未能選出主席，數十條法例不見天日。

劉認為，現時內會風波出現數份法律意見，現任內會主席李慧琼應看畢三份法律意見後，選擇採納哪一份法律意見時，考慮哪一份最符合內會和最切合《議事規則》，如捉錯用神則可尋求司法覆核，又指自己的意見與梁君彥所尋求的法律意見大致相同。她表明不會支持任何濫權的事，在任主席不應作任何事拖延選出新主席，又稱過去解決問題會尋求雙方議員意見作和解。

內會前副主席李華明認為，內會的問題是政治問題，雙方就政治問題尋求法律意見支持其觀點，當權者會就其角度索取法律意見，認同法律淪為政治工具。他又提到，現時政府雖然換新班子，但未有如市民所願，認為在政府公信力如此低時，會影響立法會，令建制派以人多優勢出手，政府和建制派應要收斂。

民主派會議召集人、議員陳淑莊指，梁君彥以公帑尋求法律意見，但沒有諮詢議員，甚至沒有公開所有法律意見，直斥做法不透明。她又批評，現時在梁君彥尋求法律意見後，認為意見合適，立法會內部則經過秘書處確認相關意見，做法如同釋法，法律顧問變為政治顧問，認為是建制派在無法處理政治問題時以法律解決。