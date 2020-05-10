65%無家者受疫情影響露宿街頭　較去年升近一倍

新冠肺炎疫情令經濟受挫，不少人因失業加入「無家者」行列，有團體今(10日)公布1項有關新冠肺炎對非綜援無家者的調查，發現95.2%的無家者因疫情而失業，亦有超過65%人因疫情而首次成為無家者，當中包括於內地生活，因疫情而回流香港露宿的人。首次露宿人數較19年的數字35%上升近一倍。

社區組織協會於本年4至5月，訪問了104位以九龍西區露宿為主的非領取綜援無家者，有近90%受訪者表示，在港因疫情失業後未能繳交內地租金，不少人回流香港。他們指，返港後入住隔離營時欠支援，又被政府要求繳付2800港元的隔離營費用，直言未有濫用設施。有個案指，在港申請的及時雨基金一次性資助等足30日仍未見影，批評政府失業下仍要求支付營費，令他們雪上加霜。

無家者從事的行業主要為基層工種，包括建築、飲食、清潔等，團體指，雖然防疫基金有資助上述行業，但資助對象實際以企業、僱主為主，基層人士未能受惠。他們在疫情前月薪中位數錄1.2萬港元，較以往5年的調查高。社區組織協會幹事吳衞東建議政府應仿傚加拿大，租住賓館或酒店予無家者，並應開放臨時收容中心。他呼籲業界及政府增設基層臨時職位，為失業人士提供經濟援助，及豁免首次入住隔離營費用，並設立有期限的失業救濟金，建議單身每月金額不少於7000港元等。